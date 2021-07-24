"Никто не предлагал Украине покупать российский газ": в "Газпроме" отреагировали на заявление Витренко

Как выяснилось, комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера был адресован партнерам из стран ЕС

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Фото: коллаж "Сегодня"

В "Газпроме" прокомментировали заявление председателя правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко о транзите газа в период после 2024 года.

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Об этом стало известно из сообщения управления информации "Газпрома".

"Обращаем внимание, что никто не предлагал Украине покупать российский газ. Комментарий председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера адресован нашим партнерам из стран ЕС, в первую очередь – немецким", – пишут в пресс-службе.

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В нем уточняется, что "речь идет об объемах транзита через Украину после 2024 года в соответствии с новыми объемами закупок российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам. И о том, что нас в этой связи, в том числе, заботит вопрос декарбонизации экономики Европейского Союза".

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Ранее мы писали, что Украина не согласится на предложение сохранить транзит через страну в обмен на невыгодные закупки российского газа. Поскольку гарантии России для Украины уже ничего не значат, а цена за газ сильно завышена.

Напомним, Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. Так, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.