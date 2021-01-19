Новая лазерная коррекция зрения: реальность 3D 2021 года

О 3D визуализации лазерной коррекции рассказывает эксперт "Британского офтальмологического центра" Ковригина Екатерина Игоревна.
Впервые в Украине была проведена лазерная коррекция зрения по технологии IQ LASIK Oxygen 3D. Эта технология предусматривает использование вместо микроскопа двух видеокамер высокого разрешения с выводом широкоформатного изображения операционного поля на экран. Хирург использует специальные 3D-устройства, переводящие изображение с экрана в трехмерный формат, видимый всем сотрудникам операционной бригады – офтальмохирургу, операционным медицинским сестрам, медицинскому инженеру, и транслирующиеся в режиме реального времени в видеохранилище.
У пациента могут возникнуть некоторые вопросы. Ответим на наиболее часто задаваемые.
- Сокращение времени пребывания в операционной. Раньше операция на два глаза занимала до 10 минут, сейчас не более 3 минут. Оптимизация рабочего процесса обусловлена более слаженной работой операционной бригады. Каждый специалист, надев 3D-очки и наблюдая за ходом операции на экране, понимает, на каком этапе операция, и, не дожидаясь команды офтальмохирурга, подготавливает все необходимое для дальнейшей работы. Так, операционная медсестра, заранее готовит нужный инструмент, а медицинский инженер без задержек запускает необходимую программу коррекции, прописанную для каждого пациента. До внедрения 3D-технологии операционное поле видел через микроскоп только хирург. Сейчас каждый член операционной бригады, контролируя ход операции, максимально быстро выполняет свою работу. Конечно время самой коррекции не включает в себя подготовку пациента, время на его приход и уход.
- Высокий уровень визуализации позволяет хирургу видеть малейшие детали в ходе лазерной операции. При работе со структурами глаза в режиме 3D контролируемые надежной системой многократного контроля сканеров манипуляции хирурга становятся более точными. Это важно, так как от точности действий хирурга во многом зависит результат операции.
- Значительно возросший уровень комфорта пациента: больше нет слепящего света, а соответственно – нет рефлекторной реакции на этот неблагоприятный фактор. Пациенты отмечают, что не испытывают серьезного дискомфорта во время проведения лазерной коррекции зрения. И это возможно только у нас, при применении 3D-системы лазерной коррекции зрения. Пациент, входя в операционную, должен видеть сверхтонкий экран на специальной подставке, на который транслируется изображение сканеров лазерной системы, если этого нет, это вчерашний день лазерной коррекции.
- Снижение риска ошибки благодаря более физиологичному положению хирурга во время работы. До внедрения 3D-системы офтальмохирург вынужден был работать в операционной, склонившись над микроскопом много часов подряд. Это приводило к повышенной утомляемости, раздражительности и, как следствие, повышалась вероятность допущения ошибки во время работы.
Подводя итог, с уверенностью можно сказать, что новейшая система визуализации 3D от True Vision (США) в сочетании с эксимерным лазером последнего поколения зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Эта технология дает возможность перейти на новый уровень точности и комфорта для пациентов, которые выбирают "Британский офтальмологический центр". Мы полностью обновили программное обеспечение систем лазерной коррекции с 2021 года – заменили оборудование и внедрили совершенно новый интерфейс.
И сохранили старые цены прошлого года на абсолютно новую систему лазерной коррекции зрения в 2021 году в интересах наших пациентов.
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