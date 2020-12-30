Новости "Сегодня" и канал "Украина" готовят рекордный праздничный спецэфир "Итоги года"

30 декабря канал "Украина" покажет масштабный итоговый выпуск новостей, посвященный окончанию 2020-го. Это особый эфир для телеканала и отечественного ТВ, поскольку его проведет рекордное количество ведущих.

"Накануне Нового года сразу 15 любимых ведущих встретятся в прямом эфире, чтобы вместе со зрителями провести год и поделиться достижениями 2020-го. На пяти локациях инновационной студии 360 ° будут работать все ведущие новостей "Сегодня", утреннего шоу "Утро с Украиной", ведущий "Говорит Украина" Алексей Суханов и ведущая программы "Звездный путь" Алена Винницкая. Звезды расскажут о вызовах, достижениях канала и проектов, проанализируют, как пандемия повлияла на мир и научила людей жить по-другому. К спецэфиру присоединится и ведущая "СЕГОДНЯ Вечером" на телеканале "Украина 24" Екатерина Федотенко. Вместе с командой она развернет студию прямо на Софийской площади, откуда сделает прямые включения и вживую подытожит главные события 2020-го. Учитывая масштаб проекта, телеканал установит рекорд. Мы решились на смелый информационный эксперимент, и впервые в Украине прямой эфир проведет такое количество ведущих", – рассказал генеральный продюсер контента "Новостной Группы Украина" Юрий Сугак.

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За кулисами за всем будут следить эксперты, которые сразу после эфира зафиксируют достижение канала в "Книге рекордов Украины".

Не пропустите праздничный спецэфир "Итоги года"! 30 декабря в 19:00 в эфире телеканала "Украина" зрителей ждут: Анатолий Анатолич, Мария Мельник, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Алексей Суханов, Алена Винницкая, Олег Панюта, Ольга Грицик, Марина Кухар, Анна Панова, Елена Кот, Виталий Школьный, Максим Сикора, Игорь Пупков и Екатерина Федотенко. Узнавайте первыми о самом важном и станьте частью нового национального рекорда!

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