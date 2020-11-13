Українська
$ 28,2
33,27
  1. Последние новости Украины

Новый закон об СБУ ослабит Украину и Зеленского – Баканов

13 ноября, 15:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава Службы безопасности раскритиковал новую версию законопроекта о реформе службы безопасности

Верховная Рада должна принять инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об СБУ, чтобы, благодаря реформе, обновить и усовершенствовать спецведомство, а не развалить его.

Реклама

Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил глава службы Иван Баканов.

"Мы должны усовершенствовать систему, обновить, а не развалить нынешнюю. И должны делать это очень осторожно", – сказал он.

Читайте также: Закон о реформе СБУ нужно принять как можно быстрее – эксперты

Он подчеркнул, что система госбезопасности это "не поле для экспериментов", а сама СБУ должна быть сильной и способной не только противодействовать современным вызовам и угрозам, но защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

Реклама

Баканов добавил, что на базе комитета Верховной Рады была сформирована рабочая группа, которая несколько месяцев дорабатывала президентский законопроект с учетом рекомендации международных партнеров.

Среди внесенных поправок – усилить контрразведывательную функцию, сосредоточить функцию досудебного расследования только на угрозах госбезопасности, ограничить правоохранительную функцию (СБУ больше не будет привлекаться для расследования экономических и коррупционных преступлений), сократить штат и частично ее демилитаризовать.

В тренде
У Венедиктовой подвели итоги работы спецпрокуратур в военной и оборонной сфере

Но представленный в Раде законопроект сильно отличается от изначального, и Баканов требует продолжить его доработку, поскольку эта версия не имеет "ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС".

"Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", – считает глава СБУ.

Иван Баканов напомнил, что тремя факторами выживания Украины являются сильные армия, разведка и СБУ.

Реклама

"Когда мы отказались от ядерного оружия, выполнив Будапештский меморандум и осуществив таким образом свой бесценный вклад в систему общемировой безопасности, то автоматически должны были идти путем усиления этих трех направлений. Если мы сейчас сделаем обратное – последствия могут быть непредсказуемы", – предупредил он.

Напомним, что ранее эксперты выступили за то, чтобы новый закон об СБУ был принят как можно скорее для борьбы с эволюционирующими угрозами.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

СБУ Украина реформирование спецслужба Иван Баканов
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Большей глупости я не видел": мэр Черкасс выступил против карантина выходного дняДругие регионы
Зеленский и Ермак попали в больницу
Зеленский и Ермак попали в больницуПолитика
Когда вся Украина
Когда вся Украина "покраснеет"? Ученые сделали прогноз заболеваемости COVIDУкраина
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города против
Мэры бунтуют против карантина выходного дня: какие города противУкраина
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)
Без манипуляций и лжи: Зеленский снова обратился к украинцам (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять