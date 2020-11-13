Новый закон об СБУ ослабит Украину и Зеленского – Баканов

Верховная Рада должна принять инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект об СБУ, чтобы, благодаря реформе, обновить и усовершенствовать спецведомство, а не развалить его.

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Об этом, как пишет "Интерфакс", заявил глава службы Иван Баканов.

"Мы должны усовершенствовать систему, обновить, а не развалить нынешнюю. И должны делать это очень осторожно", – сказал он.

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Он подчеркнул, что система госбезопасности это "не поле для экспериментов", а сама СБУ должна быть сильной и способной не только противодействовать современным вызовам и угрозам, но защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

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Баканов добавил, что на базе комитета Верховной Рады была сформирована рабочая группа, которая несколько месяцев дорабатывала президентский законопроект с учетом рекомендации международных партнеров.

Среди внесенных поправок – усилить контрразведывательную функцию, сосредоточить функцию досудебного расследования только на угрозах госбезопасности, ограничить правоохранительную функцию (СБУ больше не будет привлекаться для расследования экономических и коррупционных преступлений), сократить штат и частично ее демилитаризовать.

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Но представленный в Раде законопроект сильно отличается от изначального, и Баканов требует продолжить его доработку, поскольку эта версия не имеет "ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС".

"Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", – считает глава СБУ.

Иван Баканов напомнил, что тремя факторами выживания Украины являются сильные армия, разведка и СБУ.

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"Когда мы отказались от ядерного оружия, выполнив Будапештский меморандум и осуществив таким образом свой бесценный вклад в систему общемировой безопасности, то автоматически должны были идти путем усиления этих трех направлений. Если мы сейчас сделаем обратное – последствия могут быть непредсказуемы", – предупредил он.

Напомним, что ранее эксперты выступили за то, чтобы новый закон об СБУ был принят как можно скорее для борьбы с эволюционирующими угрозами.

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