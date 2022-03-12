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Нужны такие санкции, чтобы каждый солдат РФ знал цену выстрела – Зеленский обратился к итальянцам (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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12 марта, 20:40
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Сейчас Украина переживает страшную войну, которой Европа не видела со времен Второй мировой
Владимир Зеленский призвал европейцев помочь Украине
Владимир Зеленский призвал европейцев помочь Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские войска держат в блокаде украинские города. Они пытаются уничтожить их. Нужны такие санкции против России, чтобы каждый русский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в своем обращении к итальянскому народу.

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Жестокое вторжение России

"Приветствую всех друзей Украины! Поздравляю всех друзей Европы! Всех друзей свободы! Я знаю, что вас сегодня больше ста тысяч. Более ста тысяч на площадях разных городов. Мы, украинцы, благодарны за это. И я прошу сейчас каждого из вас на каждой площади запомнить одно число... 79. Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам, что это значит для нашей жизни, для каждого из нас. Расскажу всем ста тысячам и миллионам, которые нас еще услышат", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина переживает страшную войну. Европа не видела такой войны со времен Второй мировой. Украина не начинала эту войну. По словам президента, это жестокое и циничное вторжение России.

"Это война против украинского народа – против мирных и искренних людей. Которых вы, я уверен, очень хорошо узнали за годы нашей независимости. Узнали и увидели, что мы с вами – очень похожи. Все одинаково ценим свободу. Все одинаково ценим равенство. Все одинаково хотим жить. Но сейчас мы с вами живем не одинаково. Сейчас, когда идет война. И когда в ней погибли тысячи людей! И когда в ней погибли уже 79 детей" , – добавил Зеленский.

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Надежда на мирную жизнь

"Я уверен, у каждого и каждой из вас есть фотографии ваших родных. На рабочем столе. Или дома. Или просто в телефоне, чтобы можно было посмотреть, когда сердце этого просит. Фотографии детей, фотографии родителей. Фотографии любимых. Мы даже этого не осознаем, но всегда знаем, что эти фотографии – они не последние, потому что мы верим, что увидим еще, как будут жить те, кто нам дорог, увидим, как наши любимые счастливы. Как вырастают наши дети. Как они взрослеют. Как пойдут в университет. Как будут работать. Как у них будут свои дети. Как потом мы будем играть с нашими внуками. Как будем встречать их из школы. Ужинать вместе", – сказал Зеленский.

Он добавил, что каждый человек из миллионов живет такой надеждой. Надеждой на мирную жизнь, на новые фотографии, воспоминания, мгновения счастья, которых сейчас лишена Украина.

"Мы с вами – пока идет война – в принципиально разных условиях. Когда вы можете быть уверены, что вас и ваших близких ждет еще долгое будущее. Нормальное будущее. А для нас – то, что у нас есть – может быть в последний раз. Просто в последний раз. Сегодня и больше никогда. Как у 79-ти украинских детей. 79-ти украинских семей, разрушенных этой войной, вторжением России. 79 семей, которые потеряли самое ценное, но которые все еще вынуждены бороться" , – заявил Зеленский.

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Он добавил, что Украина вынуждена собраться и выжить, и воевать.

"И что мы должны сделать... Мы все – украинский народ... И вы – европейцы... Чтобы это число 79 хотя бы не изменилось, хотя бы не росло. И чтобы Европа не забыла Украину-79" , – добавил Зеленский.

Украинские города в блокаде

Российские войска держат в блокаде украинские города. Они пытаются уничтожить их.

"Представьте это! Целые города! В 2022 году! В Европе. Наш Мариуполь, самый большой украинский город на побережье Азовского моря, в полной блокаде. Его обстреливают круглосуточно. Российские войска сбрасывают на него авиабомбы, бьют ракетами. Они разбомбили в Мариуполе даже роддом и детскую больницу..." – сказал Зеленский.

По его словам, это ненависть ко всему живому.

Российские войска убивают детей и еще разрушают роддома и детские больницы.

"Для чего? Чтобы украинки даже не рожали? И это по всей нашей стране. По всей Украине, страдающей от российского вторжения. Они разрушили уже десятки больниц, сотни школ, детских садов. Они разрушают университеты. Полностью уничтожают жилые кварталы – ковровыми бомбардировками. Представьте, что это такое! И как в этом выжить?" – заявил президент Украины.

Он добавил, что украинцы не могут обрести покой даже в церкви, потому что российская авиация бомбит даже церкви.

"Даже площади... Такие же площади, как ваши... Где вы меня сейчас слушаете. Как бомбили площадь в нашем городе Харьков. Площадь Свободы. Это самая большая площадь Европы, которая ничем не отличается от ваших площадей. Кроме того, что она разрушена. Разрушена российским ракетным ударом", – сказал Зеленский.

Помощь Европы Украине

Зеленский спросил, как Европа может помочь Украине.

"Я формулирую вопрос иначе, а именно: как Европа может помочь себе? Потому что это война не только против нашего народа, не только против украинцев. Это война против ценностей, которые нас с вами объединяют. Против нашего умения жить. Жить, а не убивать", как русские военные на нашей земле. Вы чувствуете, почему мы с ними разные? Мы живем, а они убивают. Мы – 79 жизней. А они – 79 смертей", – сказал Зеленский.

Он заявил, что нужны такие санкции против России, чтобы каждый русский солдат знал цену каждого выстрела в мирных людей. Нужна такая принципиальность бизнеса, чтобы у российского государства не было денег разрушать жизнь.

"Жмите на компании в своих странах, чтобы они выходили из России. Чтобы вы не были спонсорами этой войны. Говорите своим политикам, чтобы закрыли небо над Украиной от российских ракет и самолетов. От тех, кто убил 79 детей и тысячи взрослых! Тысячи! За 17 дней..." – сказал Зеленский.

Он добавил, что для Украины важно быть в Европейском сообществе, но это также важно для Европы, потому что это ее усилит и остановит войну навсегда.

Война за свободу

По словам Зеленского, это докажет, что 79 жизней, унесенных в войне за свободу, не потеряны впустую. Что они живы среди нас и других детей Украины и Европы, которые смогут быть свободными, смогут мечтать и просто жить в мире.

"И не бояться, что их могут убить. И не искать, где ближайшее укрытие от авиабомб. Как не ищете вы – каждый из ста тысяч на площадях европейских городов, которые меня сейчас слушают. И как миллионы, которые услышат. Услышат об Украине-79. Об Украине-2022. Об Украине, которая стремится к миру. И о Европе, которой время выбирать. Выбирать Украину. Ради мира! Слава Украине!" – сказал Зеленский.

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