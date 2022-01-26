Оборона с гор: как украинские военные тренируются защищать Украину (видео)

Солдаты десятой горно-штурмовой бригады тренируют прямо в горах

Эксклюзив "Сегодня". Корреспондентка Людмила Гаврилюк поднялась в горы, чтобы разведать, готовы ли там к вероятному наступлению на Украину. Ее с собой взяли солдаты десятой горно-штурмовой бригады. Таких в Украине только две. Так готовы ли?

Тренировка в Карпатах

Украинские Карпаты. Стремительные склоны, высокие скалы и холмы. Здесь среди деревьев и тренируется уже легендарная десятая горно-штурмовая бригада. Журналисты "Сегодня" идут вместе с ними.

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Горно-штурмовых бригад в Украине всего две. Одна базируется на Закарпатье, другая – с которой мы шли в горы – в Коломые. На такие тренировки отправляются по несколько раз в месяц. Карпаты испытывают на крепость уже с самого начала. В шквальный ветер и сильный мороз подниматься с каждым шагом все труднее.

Журналисты всего 5 минут поднимались на гору, однако уже начали уставать. А солдаты шли вперед, потому что должны были тренироваться в горах. На подъеме сразу ясно: на склонах и холмах им нет равных. Знают, как правильно, и главное безопасно подниматься, чтобы не травмироваться и быть незаметными для врага.

Через пол часа дошли до тренировочного лагеря. Одни готовили место для обеда, другие натягивали канаты для тренировки. И начинается работа. Сначала навесная переправа. Проходят ее менее чем через минуту как супер-герои, бесстрашно. Лазают по канату на высоте пяти метров. Всюду скалы, острые камни и отвесные склоны. Чтобы пройти эту полосу, нужно быть максимально осторожным.

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"Это один из элементов преодоления естественных препятствий, таких как овраг. Ее можно натянуть, переправлять личный состав, личные вещи, сделать ноши, переправлять пострадавших, раненых, так же боеприпасы", — рассказывает инструктор по горной подготовке Олег Курилов.

Потом спуск скалой. Это для того, чтобы солдаты привыкли к рельефу, научились доверять снаряжению и своим навыкам.

Кто следит за тренировкой?

Внимательно следит за тренировкой – старший лейтенант Петр. Как воевать знает на собственном опыте, сразу после Майдана пошел на восток добровольцем.

"Горный пехотинец, штурмовик — это человек волевой, который будет идти до конца, который будет уверен в себе, потому что он приобретает уверенность именно во время таких занятий", — говорит старший лейтенант Петр Бойчук.

Теперь он тренирует срочников и контрактников.

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"Военнослужащим нужно иметь такую физическую подготовку, чтобы они могли выйти в горы, выполнить задачу, которую им поставили, и еще спуститься вниз", — отметил старший лейтенант Петр Бойчук.

После тяжелых тренировок обязательно обед и песни.

Угроза полномасштабной войны

В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск .

. В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.

(ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину. Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

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