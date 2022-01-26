Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✈ Новые правила въезда в ЕС 💥 ФОПы и штурм Рады ⚡ Подозрение заму Кличко ⚽ Суркис: У Динамо проблемы
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оборона с гор: как украинские военные тренируются защищать Украину (видео)

Людмила Гаврилюк Людмила Гаврилюк корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 января, 08:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Солдаты десятой горно-штурмовой бригады тренируют прямо в горах

Эксклюзив "Сегодня". Корреспондентка Людмила Гаврилюк поднялась в горы, чтобы разведать, готовы ли там к вероятному наступлению на Украину. Ее с собой взяли солдаты десятой горно-штурмовой бригады. Таких в Украине только две. Так готовы ли?

Тренировка в Карпатах

Украинские Карпаты. Стремительные склоны, высокие скалы и холмы. Здесь среди деревьев и тренируется уже легендарная десятая горно-штурмовая бригада. Журналисты "Сегодня" идут вместе с ними.

Реклама

Горно-штурмовых бригад в Украине всего две. Одна базируется на Закарпатье, другая – с которой мы шли в горы – в Коломые. На такие тренировки отправляются по несколько раз в месяц. Карпаты испытывают на крепость уже с самого начала. В шквальный ветер и сильный мороз подниматься с каждым шагом все труднее.

Журналисты всего 5 минут поднимались на гору, однако уже начали уставать. А солдаты шли вперед, потому что должны были тренироваться в горах. На подъеме сразу ясно: на склонах и холмах им нет равных. Знают, как правильно, и главное безопасно подниматься, чтобы не травмироваться и быть незаметными для врага.

Через пол часа дошли до тренировочного лагеря. Одни готовили место для обеда, другие натягивали канаты для тренировки. И начинается работа. Сначала навесная переправа. Проходят ее менее чем через минуту как супер-герои, бесстрашно. Лазают по канату на высоте пяти метров. Всюду скалы, острые камни и отвесные склоны. Чтобы пройти эту полосу, нужно быть максимально осторожным.

Реклама

"Это один из элементов преодоления естественных препятствий, таких как овраг. Ее можно натянуть, переправлять личный состав, личные вещи, сделать ноши, переправлять пострадавших, раненых, так же боеприпасы", — рассказывает инструктор по горной подготовке Олег Курилов.

Потом спуск скалой. Это для того, чтобы солдаты привыкли к рельефу, научились доверять снаряжению и своим навыкам.

Кто следит за тренировкой?

Внимательно следит за тренировкой – старший лейтенант Петр. Как воевать знает на собственном опыте, сразу после Майдана пошел на восток добровольцем.

"Горный пехотинец, штурмовик — это человек волевой, который будет идти до конца, который будет уверен в себе, потому что он приобретает уверенность именно во время таких занятий", — говорит старший лейтенант Петр Бойчук.

Теперь он тренирует срочников и контрактников.

Реклама

"Военнослужащим нужно иметь такую физическую подготовку, чтобы они могли выйти в горы, выполнить задачу, которую им поставили, и еще спуститься вниз", — отметил старший лейтенант Петр Бойчук.

После тяжелых тренировок обязательно обед и песни.

Угроза полномасштабной войны

  • В последнее время все чаще стали звучать заявления о том, что Россия может начать вторжение в Украину в любой момент. Такое мнение основывается на том, что Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team отмечали, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются "Искандеры" (ракетный комплекс; основное назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. – Ред.). По некоторым данным, российские ракетные комплексы направляются в Украину.
  • Тем временем в CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.

Читайте также

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Могут ли украинцы при нападении России остаться без интернета: ответ эксперта Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Подозрение заму Кличко. Поворозник будет воевать с прокуратурой – эксклюзив Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная В Буковель идет солнечная погода! Синоптики дали прогноз Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
26 января. Урхо Кекконен. Ровно 40 лет назад ушел с поста президента самый известный политик Финляндии, остановивший холодную войну…
История дня - за минуту
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

121 400

заболело за неделю в Украине

+109%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.67

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

32.3

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять