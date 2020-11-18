Образовательный сериал поможет украинским детям определиться с будущей профессией

Как стать известным блогером, успешным журналистом или креативным барбером. Обо всем этом подростки могут узнать прямо у монитора своего компьютера. Определиться с профессиями поможет образовательный онлайн-сериал. В нем мастера своего дела будут делиться секретами успеха. За кулисами съемок побывали корреспонденты "Сегодня".

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Профессиональный грим, пристальное внимание сразу нескольких объективов камер и съемки практически в режиме нон-стоп. Для школьницы Юноны Загнитко все это станет неотъемлемой частью ближайшие несколько дней. Девушка присоединилась к съемкам образовательного онлайн-проекта.

"Считаю, что это крутейший проект, очень полезный. Лично мне было бы очень приятно такое посмотреть", — говорит участница проекта "Твоя суперсила" Юнона Загнитко.

Видео: Сегодня

Вместе с актером и ведущим Андреем Дебриным Юнона общается с блогером, фитнес-тренером, барберами, стилистами, журналистом и режиссером монтажа. Все ради того, чтобы помочь подросткам определиться с будущей профессией.

"Узнаю много ответов, на которые у меня есть вопросы. Я думаю, что к концу этого проекта я определюсь все-таки с моей профессией. Пока я еще до конца не определилась. Я еще думаю, возможно, стилистом-парикмахером", — говорит Юнона.

Первая гостя ведущих — певица Ангелина Романовская. Интервью устроили в символическом для артистки месте — школе танцев, где делала первые творческие шаги.

"Я буду говорить все от своего сердца, как считаю нужным. Дети, конечно, будут выбирать профессии разные. Мое мнение, что всегда нужно определяться сердцем, и это очень важно", — подчеркивает певица Ангелина Романовская.

В онлайн-сериал войдут семь видеороликов. Это очередной этап проекта "Ринат Ахметов — детям. Твоя суперсила". Устраивать мотивационные встречи в онлайн-формате пришлось из-за пандемии коронавируса.

"Где брать знания, как прийти к своему выбору, как почувствовать, что это твое. Обо всем этом мы говорим на наших встречах вместе с Фондом Рината Ахметова. Каждый из нас особенный. Каждый из нас со своими какими-то плюсами или минусами. И все это наша индивидуальность. И именно это наша Суперсила", — считает посол Фонда Рината Ахметова Андрей Дебрин.

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Для Юноны участие в образовательном сериале — не первый опыт сотрудничества с Фондом. На протяжении нескольких лет девушка проходила психологическую реабилитацию в рамках проекта "Мирное лето". Вместе с родителями и двумя сестрами девушка была вынуждена покинуть родную Макеевку, что в Донецкой области.

"Я всегда рада поддержать проекты Фонда Рината Ахметова. Да и вообще мне очень нравится — получить такой интересный опыт", — говорит участница проекта "Твоя суперсила" Юнона Загнитко.

За последние два года десять послов Фонда Рината Ахметова, среди которых известные актеры и телеведущие, устроили более 40 мотивационных встреч в интернатах Донецкой области. Знаменитости помогали детям учиться мечтать, выдвигать цели и верить в себя. К проекту присоединились более тысячи воспитанников интернатов.

"Сегодня" также писали о новом этапе проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей".

Фонд Рината Ахметова, согласно результатов исследования социологов, является самой известной благотворительной организацией в Украине.

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