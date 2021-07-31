Одесские байкеры избили молодую пару и разгромили битами их машину (видео)

По словам пострадавших, причиной конфликта стало то, что они перестроились на автомобиле перед длинным рядом байкеров, следовавших по той же трассе

Момент нападения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: скриншот

В Черкассах группа байкеров из Одессы, которые совершали ежегодный тур по Украине, напала на молодых мужчину и женщину. После этого мотоциклисты набросились на автомобиль пары и разгромили его.

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Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Одесса".

По словам пострадавшей девушки, причиной конфликта стал обгон колонны мотоциклистов на автомобиле.

"Им это не понравилось, и они сразу начали сгонять нас, выкрикивая ругань, плевали на машину, били машину ногами и цепями. Мы начали убегать от них и использовали баллончик как защиту, когда они зажимали нас со всех сторон", – сказала девушка.

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После того как мотоциклисты расправились с молодыми людьми, они "переключились" на их автомобиль. Используя цепи и биты они разгромили транспортное средство.

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"Мы оторвались, вызвали полицию и как только собрались писать протокол байкеры начали ехать в сторону Сосновки, увидели нас, показали пальцем и быстро налетели", – добавила она.

В результате пострадавшие оказались в больнице с множественными травмами и ушибами, у обоих сотрясение мозга.

Что говорят в полиции

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Правоохранители подтвердили "Сегодня", что такой конфликт между водителем Mazda и байкерами в Черкассах был.

"Открыто уголовное производство по статье "Хулиганство", мы выясняем также и то, кто провоцировал",- сообщила "Сегодня" спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье мужчина жестоко избил женщину в магазине. В МВД отреагировали.

Также напомним, в Одессе полицейские устроили драку с водителем из-за парковки.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: