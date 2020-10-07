Одним абзацем. Как прошла десятая ночь боев за Нагорный Карабах

Между Азербайджаном и Арменией уже вторую неделю продолжаются ужесточенные бои за установление контроля над Нагорным Карабахом.

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Что происходило в регионе ночью 7 октября:

Военные действия в регионе продолжаются, и из-за них страдает мирное население. В Азербайджане заявили, что с 27 сентября в результате обстрелов с армянской стороны его населенных пунктов погибли 27 гражданских лиц, ранен 141. В Армении говорят о 19 погибших и 80 раненых жителях Карабаха. Не смотря на то, что бои не прекращаются, Армения заявила, что готова пойти на уступки в конфликте, связанном с Нагорным Карабахом, если к этому готов и Азербайджан. По словам премьер-министра Армении Николы Пашиняна, военные действия в Карабахе не начались бы без активного участия Турции. Его заявление поддержали власти так называемой Нагорно-Карабахской республики. Там отказались от участия Турции в процессе решения конфликта и настаивают на том, чтобы переговоры были в формате встречи Минской группы ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Турция поддерживает Азербайджан в его борьбе за Нагорный Карабах.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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