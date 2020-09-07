Оккупанты в Крыму подняли авиацию в воздух

На полуострове прошли учения ПВО с использованием ЗРК С-400 "Триумф"

После того, как американские стратегически бомбардировщики B-52 Stratofortress пощекотали нервы России в Крыму, оккупанты на полуострове решили провести учения по противовоздушной обороне важных объектов гражданского сектора с использованием боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф".

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Сначала оккупанты свернули пусковые и радиолокационные установки, после чего совершили марш в новые позиционные районы, сообщает отдел информобеспечения Черноморского региона.

На основном этапе учения личный состав ЗРК С-400 "Триумф" отработал алгоритм действий при поступлении информации о приближении авиации условного противника. Затем военнослужащие выполнили обнаружение, идентификацию и уничтожение воздушных целей путем проведения электронных "пусков" ракет, говорится в сообщении.

А тем временем расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" провели тренировку по прикрытию позиций ЗРК С-400 "Триумф" от ракетной "атаки" условного противника.

Кроме того, бомбардировщики Су-34, истребители Су-30М2, Су-27СМ3 и штурмовики Су-25 из оккупированного Крыма, Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев были перебазированы на оперативные аэродромы ЮВО, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов будет задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов, говорится в сообщении.

Напомним, что несмотря на бравурные заявления российских военных, 27 августа на полигоне Ашулук в Астраханской области РФ при запуске упала ракета ЗРК С-400 "Триумф".

А в октябре 2019-го на финальном этапе стратегических учений "Гром", которым руководил президент РФ Владимир Путин, военные не смогли запустить межконтинентальную ракету с подводной лодки.

Также сообщалось, что в декабре 2018-го на полигоне Капустин Яр в Астраханской области сразу после запуска взорвалась ракета. Запуск с ЗРК С-300 был не просто неудачным, но и возник сильный пожар после падения ракеты.

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