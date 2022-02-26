Оккупанты обстреляли автобус под Харьковом: 14 раненых, 1 погибший

Российские оккупанты обстреляли автобус на трассе Изюм-Харьков

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В Харьковской области российские оккупанты на трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус с людьми.

Об этом заявил заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин, сообщает "Суспільне".

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Ситуация в Харькове

По словам председателя Изюмской РГА Степана Масельского, в результате обстрела автобуса под Волоховым Яром сообщается о 14 раненых и одним погибшем.

Также в субботу, 26 февраля, в Харькове бомба упала прямо на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, есть погибший.

"Только что прямо перед нами на остановке взорвалась бомба. Мы бросили троллейбусы и уходим. Провода висят, один труп лежит", – рассказал водитель троллейбуса Алексей.

Кроме этого, в Новой Водологе, что в Харьковской области, местные жители обезвредили БТР с помощью "коктейлей Молотова". Об этом написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Против вторжения оккупантов Путина началась настоящая народная война! Новая Водолага. Местные жители вчера вечером обезвредили БТР противника с помощью "коктейля Молотова"", – написал Геращенко.

Напомним, в г. Бахмач Черниговской области прошла колонна вражеской техники. Местные жители пытались самостоятельно остановить колонну и убедить российских военных не двигаться в сторону Киева.

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