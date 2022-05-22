Оккупанты проводят "национализацию" компаний телекоммуникационных услуг

Российские оккупационные войска проводят так называемую "национализацию" компаний, оказывающих телекоммуникационные услуги.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Оккупационные власти проводят работу по так называемой "национализации" компаний-представителей телекоммуникационных услуг" , – сообщил Генштаб в своде за 21 мая.
Напомним, ранее российские оккупационные войска начали отключать мобильную и интернет-связь украинских операторов на временно оккупированных территориях юга и востока Украины.
В Херсоне, Мелитополе, Бердянске и в других оккупированных городах было начато вещание российских федеральных телеканалов.
Ранее мы писали, что Генштаб сообщил о подготовке РФ к наступлению сразу на нескольких направлениях, а также рассказывали, как оккупанты открыли свой магазин и торгуют ворованным из АТБ.