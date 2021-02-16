Українська
$ 27,97
33,93
  1. Последние новости Украины

Оккупанты устроили истерику из-за памятника с украинским военным в Дебальцево

16 февраля, 16:49

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

До открытия "мемориала" осталось несколько дней, и не факт, что откроют

Боевики т.наз. "ДНР" установили "памятник" в честь шестой годовщины захвата крупного железнодорожного узла – города Дебальцево в Донецкой области. При этом оказалось, что на гранитной стеле был изображен украинский военный.

Реклама

Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший "начальник разведки ДНР" Евгений Тинянский, сбежавший в оккупированный Крым из-за конфликтов в среде "управленцев" в ОРДО.

Как оказалось, фото, ставшее прототипом изображения на "памятнике", было сделано в январе 2015 журналистом и депутатом Верховной Рады Мустафой Найемом, когда за город велись особенно ожесточенные бои.

Читайте также: Дебальцево: держать нельзя отдать

Тинянский разразился истерикой по этому поводу, заметив, что на открытие "мемориала" уничтоженным наемникам был приглашен главарь т.наз. "ДНР" Денис Пушилин, представители российских оккупантов и неких "общественных организаций".

В тренде
Морозы играют на руку ворам-карманникам: как не стать жертвой
Реклама

Напомним, памятник уничтоженному главарю т.наз. "ДНР" Александру Захарченко высмеяли в соцсетях. При этом в неприятии появления статуи объединились и сторонники "республики", и проукраинские пользователи сети.

Напомним, что в июне-2018 на въезде в оккупированный Иловайск неизвестные взорвали "памятный знак", посвященный боевикам.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мемориал памятник боевики наемники стела дебальцево истерика

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиями
Без денег МВФ: что будет с курсом доллара, зарплатами и пенсиямиЭкономика
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
Рынок топлива: автогаз уже
Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальшеЭкономика
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть
"Уровень женской общаги". Геращенко ушла с прямого эфира из-за сексизма от Арестовича (видео)Власть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять