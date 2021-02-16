Оккупанты устроили истерику из-за памятника с украинским военным в Дебальцево

До открытия "мемориала" осталось несколько дней, и не факт, что откроют

Боевики т.наз. "ДНР" установили "памятник" в честь шестой годовщины захвата крупного железнодорожного узла – города Дебальцево в Донецкой области. При этом оказалось, что на гранитной стеле был изображен украинский военный.

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Об этом на своей странице в соцсети пишет бывший "начальник разведки ДНР" Евгений Тинянский, сбежавший в оккупированный Крым из-за конфликтов в среде "управленцев" в ОРДО.

Как оказалось, фото, ставшее прототипом изображения на "памятнике", было сделано в январе 2015 журналистом и депутатом Верховной Рады Мустафой Найемом, когда за город велись особенно ожесточенные бои.

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Тинянский разразился истерикой по этому поводу, заметив, что на открытие "мемориала" уничтоженным наемникам был приглашен главарь т.наз. "ДНР" Денис Пушилин, представители российских оккупантов и неких "общественных организаций".

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Напомним, памятник уничтоженному главарю т.наз. "ДНР" Александру Захарченко высмеяли в соцсетях. При этом в неприятии появления статуи объединились и сторонники "республики", и проукраинские пользователи сети.

Напомним, что в июне-2018 на въезде в оккупированный Иловайск неизвестные взорвали "памятный знак", посвященный боевикам.

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