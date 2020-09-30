Октябрь в Украине начнется с гроз и дождей: прогноз погоды и карта

В столице также будет плохая погода

В Украине первые дни октября будут облачными и дождливыми. Несмотря на это, на улице все еще будет по-осеннему тепло.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 1 октября, в большинстве областей страны пройдут грозы и дожди. Самый сильный ливень ожидается на Закарпатье. При этом температура воздуха в среднем составит 14-17 градусов тепла на западе и 16-19 – на остальной территории.

В столице в этот день также будет дождь, температура 16-18 градусов.

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В пятницу, 2 октября, грозы пройдут в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, а также в Крыму. В других областях будет дождь. Синоптики прогнозируют, что температура в среднем составит 15-19 градусов, однако в южных областях будет немного теплее – 21-23 градуса.

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В Киеве ожидается 16-18 градусов, облачность и дождь.

Напомним, недавно в Одесской области местные жители заметили большой смерч, который кружил в поле.

Кроме того, журналисты сайта "Сегодня" узнали у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Видео: Telegram-канал/Х Одесса

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