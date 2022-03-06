"Они Бучу 10 дней не могут пройти": Арестович опозорил путинское войско

В армии оккупантов наметился раскол, а ФСБ сдает кадыровцев

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телеканала Украина 24 прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорится, мол, на случай захвата Киева российскими войсками США подготовили план эвакуации президента Владимира Зеленского в Польшу и создания "правительства в изгнании", которое будет руководить из-за границы партизанской войной в Украине.

"Ну какая партизанская война, если эти несчастья российские Бучу проходят 10 дней, маленький городок. Ну какой захват всей Украины. Они из 10 армий, которые у них есть, восемь ввели сюда. Уже перебрасывают войска с Кавказа, а это для них катастрофа", – сказал Арестович.

Советник главы ОПУ указал на любопытный момент. По его словам, у врага очень сильный конфликт между подразделениями, которые были призваны с Кавказа, и российской армией.

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"Они обвиняют друг друга в том, что подставляют под удар украинцев. Это информация может иметь основания. Есть информация, что ФСБ решает вопрос Кадырова и может сдавать маршруты кадыровских войск. Вчера ночью их, кстати, очень хорошо накрыли. Там свой конфликт может начаться. Войска, которые окружили превосходящими силами Чернигов, Сумы, Харьков, наполовину окружили Киев, не могут на пять километров продвинутся вперёд. Ну какую Украину они будут брать?" – сказал он.

Арестович отметил, что в ближайшие двое-трое суток станет ясно, чего ждать от оккупантов: если они создадут оперативные соединения, значит у них остался военный потенциал, но это будут едва ли не последние силы.

Кадыровцы захватили ядерные объекты

Участник переговоров с Россией, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на захваченных ядерных объектах в Украине хозяйничают "кадыровцы". По словам Арахамии, оккупанты убили сотрудников, которые контролируют ядерную безопасность.

Также сообщалось о том, что кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС, где в результате обстрелов начался пожар.

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5 марта в Бородянке в Киевской области "кадыровцы" захватили психоневрологический интернат, взяв в заложники сотни пациентов и персонал. Это произошло около 13:00, к вечеру они вышли из заведения.

Ситуация в Украине 6 марта