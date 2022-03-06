"Вони Бучу 10 днів не можуть пройти": Арестович зганьбив путінське військо

В армії окупантів намітився розкол, а ФСБ здає кадировців

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телеканалу Україна 24 прокоментував статтю The Washington Post, в якій ідеться, мовляв, на випадок захоплення Києва російськими військами США підготували план евакуації президента Володимира Зеленського до Польщі та створення "уряду у вигнанні", який керуватиме з-за кордону партизанською війною в Україні.

"Ну яка партизанська війна, якщо ці нещастя російські Бучу проходять 10 днів, маленьке містечко. Ну яке захоплення всієї України. Вони з 10 армій, які у них є, вісім ввели сюди. Вже перекидають війська з Кавказу, а це для них катастрофа", – сказав Арестович.

Радник голови ОПУ вказав на цікавий момент. За його словами, у ворога дуже сильний конфлікт між підрозділами, які були покликані з Кавказу, та російською армією.

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"Вони звинувачують один одного в тому, що підставляють під удар українців. Ця інформація може мати підстави. Є інформація, що ФСБ вирішує питання Кадирова і може здавати маршрути кадировських військ. Вчора вночі їх, до речі, дуже добре накрили. Там свій конфлікт може початися Війська, які оточили переважаючими силами Чернігів, Суми, Харків, наполовину оточили Київ, не можуть на п'ять кілометрів просунуться вперед. Ну яку Україну вони братимуть? – сказав він.

Арестович зазначив, що в найближчі дві-три доби стане зрозуміло, чого чекати від окупантів: якщо вони створять оперативні з'єднання, значить, у них залишився військовий потенціал, але це будуть чи не останні сили.

Кадировці захопили ядерні об'єкти

Учасник переговорів з Росією, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на захоплених ядерних об'єктах в Україні господарюють "кадировці". За словами Арахамії, окупанти вбили співробітників, які контролюють ядерну безпеку.

Також повідомлялося про те, що кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС, де внаслідок обстрілу почалася пожежа.

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5 березня у Бородянці у Київській області "кадировці" захопили психоневрологічний інтернат, взявши в заручники сотні пацієнтів та персоналу. Це сталося близько 13:00, надвечір вони вийшли із закладу.

Ситуація в Україні 6 березня