Онколог рассказал, какой овощ лучше всего предотвращает рак

Врач Андрей Якобчук считает, что лучше помидора продукта для профилактики рака нет

Обычные помидоры помогут предотвратить онкологические заболевания. Об этом корреспондентам "Сегодня" рассказал онколог Андрей Якобчук. Врач советует наедаться томатами, пока – сезон.

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За помидорами на рынке – очередь.

"Помидор полезен, надо есть. Даже, я читал, против рака он полезен", – говорит житель Киева Василий Тимошенко.

Онколог Андрей Якобчук говорит – помидор снижает вероятность возникновения рака. Это подтверждают многочисленные исследования.

"Вещества, которые придают вот этот самый красный цвет – ликопины. Вот как раз в них выражено антионкологическое действие. Как онколог, как хирург, считаю, что лучше помидора продукта нет", – говорит онколог-маммолог Андрей Якобчук.

Онколог советует ежедневно съедать по два-три помидора – и тогда риск заболеть раком значительно уменьшится. А еще томаты богаты витамином С.

"100 гм помидоров содержит почти треть суточной нормы витамина С. То есть, съев, например 200 гм томатов, вы можете обеспечить половину суточной нормы в витамине С", – говорит гастроэнтеролог Инна Бутько.

Помидоры улучшают работу сердца, помогают желудочно-кишечному тракту и укрепляют нервную систему.

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Врачи говорят, что красные помидоры полезнее желтых. И чем темнее помидор, тем лучше для здоровья.

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