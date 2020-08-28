Онколог рассказал, какой овощ лучше всего предотвращает рак

Обычные помидоры помогут предотвратить онкологические заболевания. Об этом корреспондентам "Сегодня" рассказал онколог Андрей Якобчук. Врач советует наедаться томатами, пока – сезон.
За помидорами на рынке – очередь.
"Помидор полезен, надо есть. Даже, я читал, против рака он полезен", – говорит житель Киева Василий Тимошенко.
Онколог Андрей Якобчук говорит – помидор снижает вероятность возникновения рака. Это подтверждают многочисленные исследования.
"Вещества, которые придают вот этот самый красный цвет – ликопины. Вот как раз в них выражено антионкологическое действие. Как онколог, как хирург, считаю, что лучше помидора продукта нет", – говорит онколог-маммолог Андрей Якобчук.
Онколог советует ежедневно съедать по два-три помидора – и тогда риск заболеть раком значительно уменьшится. А еще томаты богаты витамином С.
"100 гм помидоров содержит почти треть суточной нормы витамина С. То есть, съев, например 200 гм томатов, вы можете обеспечить половину суточной нормы в витамине С", – говорит гастроэнтеролог Инна Бутько.
Помидоры улучшают работу сердца, помогают желудочно-кишечному тракту и укрепляют нервную систему.
Врачи говорят, что красные помидоры полезнее желтых. И чем темнее помидор, тем лучше для здоровья.
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