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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Остановили ночью "среди поля": полиция решила проверить COVID-сертификаты в автобусе под Киевом

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
31 октября, 16:00
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пассажиры стали возмущаться, что их могут проверять только перед отправкой автобуса
В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал
В автобусе, который ехал из Полтавы в Киеве, разгорелся скандал / Фото: Коллаж: Сегодня

Полиция решила остановить автобус, который ехал из Полтавы в Киев, чтобы проверить все ли пассажиры имеют COVID-документы.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews.

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Водитель вступил в перепалку с патрульными полицейскими, ссылаясь на ПДД, где указано, что без причины останавливать транспорт они не имеют право. Ведь водитель ничего не нарушил и ехал по своему маршруту в положенное ему время.

"Вы не имеете права меня в ночное время останавливать. Это написано в правилах дорожного движения в вашем постановлении. Я не буду искать в интернете. У меня люди в салоне сидят, которые едут по маршруту согласно графику. Останавливайте на посту, пожалуйста" , – говорит водитель.

Он добавил, что остановится только на посту, а не "среди поля".

В то же время полицейские ссылались на постановление Кабмина, в котором указан перечень карантинных ограничений и правил.

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В какой-то момент проверка документов началась, но посмотреть их удалось не у всех собравшихся в автобусе людей. Чем закончился инцидент – не сообщается.

Работа транспорта

С 21 октября в Украине действуют новые правила для межобластных перевозок.

Водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

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  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;
  • международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двухдозной,
  • отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";
  • отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

На детей ограничения не распространяются.

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