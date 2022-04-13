Осторожно, мины! Как вести себя на освобожденных территориях — правила от спасателей

В ГСЧС рассказали, как не стать жертвой взрыва снарядов или мин

Из-за войны в Украине много заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Из-за военной агрессии Российской Федерации Украина стала одной из самых загрязненных боеприпасами стран мира. Об этом сообщили в ГСЧС Украины. По данным спасателей, понадобятся годы, чтобы очистить территорию.

В ГСЧС рассказали, как уберечься от опасности пострадать от взрыва.

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Сейчас нельзя:

ходить в лес, на водоемы, поля, где проводились боевые действия;

приближаться к разбитой вражеской технике;

заходить в заброшенные сооружения и дома.

При обнаружении опасного предмета ни в коем случае нельзя приближаться. Нужно сообщить спасателям по номеру 101 или в Национальную полицию —102, отметили в ГСЧС.

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Война в Украине