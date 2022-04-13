Обережно, міни! Як поводитися на звільнених територіях – правила від рятувальників

Через військову агресію Російської Федерації Україна стала однією з найбільш забруднених боєприпасами країн світу. Про це повідомили у ДСНС України. За даними рятувальників, знадобляться роки, щоб очистити територію.
У ДСНС розповіли, як уберегтись від небезпеки постраждати від вибуху.
Зараз не можна:
Далі по темі
- ходити в ліс, на водоймища, поля, де проводилися бойові дії;
- наближатися до розбитої ворожої техніки;
- заходити в покинуті споруди та будинки.
У разі виявлення небезпечного предмета в жодному разі не можна наближатися. Потрібно повідомити рятувальників за номером 101 або Національну поліцію -102, зазначили у ДСНС.
Війна в Україні
- Триває сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".
- Російські окупанти нарощують сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. На супутникових знімках видно, що у порівнянні з березнем кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі.
- Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук заявила, що 13 квітня гуманітарних коридорів не буде. Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, що створює небезпеку на маршрутах.
- Президент США Джо Байден уперше назвав дії диктатора РФ Володимира Путіна в Україні геноцидом.