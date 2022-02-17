Паника зашкаливала: сколько украинцев уехали за границу перед возможным вторжением

Люди боялись, что с 14 по 16 февраля Россия может напасть

Из страны уехало 135 тысяч человек/Фото: коллаж: "Сегодня"

Из-за возможного вторжение России на территорию Украины из нашего государства выезжают граждане для безопасности. Стало известно сколько украинцев выехали за границу в даты, которые иностранные средства массовой информации писали о вторжении РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив.

Реклама

Подробности

За три дня, а именно 14, 15 и 16 февраля из Украины уехали 135 тысяч граждан. В прошлом году в этот же период страну покинули 70 тысяч человек, однако тогда из-за COVID-19 были закрыты многие государства.

"Говорят, на границе пробок не было, зато раскуплены патроны в украинских оружейных", — написала Олеськив.

Кроме того, за эти три дня в Украину приехали 25 тысяч иностранных граждан. В прошлом году в эти же даты показатели были значительно меньше — 17 тысяч 600 человек.

Угроза вторжения в Украину

Читайте также