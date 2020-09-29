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Суд над нацгвардейцем в Италии: Филарет просит помощи у Папы Римского

29 сентября, 19:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Патриарх Филарет напомнил главе Католической церкви строки из Священного писания

В Милане началось рассмотрение апелляции по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к огромному тюремному сроку по обвинению в причастности к гибели журналиста Андреа Рокелли на Донбассе.

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Процесс проходит за закрытыми дверями – на него допустили только адвокатов, по два представителя гражданских истцов или ответчиков и только 12 журналистов.

В этот же день почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился за помощью к Папе Римскому Франциску, опубликовав письмо на своей странице в Facebook.

Он попросил главу Ватикана задействовать его авторитет и "все возможные механизмы", чтобы судебное разбирательство было справедливым, отметив, что от этого зависят честь и достоинство всего украинского народа.

В своем письме Филарет отметил, что украинцы являются миролюбивым народом, а сам Маркив пошел на фронт из-за "великой истинной христианской любви к своей земле и родному народу", но "стал жертвой примитивной мести имперской России".

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"Встать на сторону правды и защитить страждущих, то большой наш долг, как пастырей", – напомнил Франциску архиерей, напомнив строчки из Евангелия от Иоанна, что "Бог есть любовь".

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В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Украины сообщили о ходатайстве адвоката нацгвардейца, который попросил суд осмотреть местность, на которой был дислоцирован Маркив во время гибели Рокелли, а также приложить к доказательствам расследование МВД Украины и фильм "Не в том месте, не в то время", о котором мы писали ранее.

Адвокаты обвинения и гражданских истцов, в свою очередь, просят суд не принимать во внимание новые доказательства невиновности украинского ветерана.

Также защита нарушила ряд вопросов, в том числе и юрисдикцию суда Павии над Маркивым и над государством Украина.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что следствие по делу Маркива было проведено не в полном объеме.

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Италия Папа Римский филарет апелляция Франциск Папа Римский Франциск Виталий Маркив

Источник: Сегодня

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