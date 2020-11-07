Перемирие помогло минимизировать потери Украины на Донбассе – Зеленский

Зеленский убежден, что установление мира на Донбассе возможно

За 103 дня действия установленного с 27 июля режима прекращения огня на Донбассе количество погибших украинских военных уменьшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом.

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Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, находясь с рабочей поездкой на Донбассе.

"К сожалению, существуют три боевые потери за данное время, за 103 дня режима прекращения огня. Абсолютной тишины нет, к сожалению. Но если увидеть реальные цифры, то понимаем, что за эти 103 дня в пять с половиной раз уменьшилось количество обстрелов и в десять раз – количество погибших украинских военных", – заявил Зеленский.

Глава государства убежден, что установление мира на Донбассе возможно.

"Без веры нельзя победить. Без веры нельзя жить. И без веры, я уверен, все было бы заморожено, как и в предыдущие годы, и не было бы никаких шагов вперед. Поэтому с этой верой живем. Но не только с верой и словами, но и с реальными шагами ", – сказал он.

Отметим, Зеленский находится второй день с визитом на Донбассе, где он посетил передовые позиции украинских военных. 8 послов иностранных государств и представителей международных организаций накануне посетили с ним КПВВ "Счастье".

Ранее Зеленский совершил рабочую поездку в Луганскую область, где посетил место дислокации военнослужащих ВCУ в зоне проведения операции Объединенных сил.

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Напомним, в Донбассе Зеленский заявил, что проведение выборов на востоке Украины в марте следующего года зависит от выполнения Плана действий, который поможет закончить войну.

Кроме того, Зеленский рассказал, что украинский План действий по Донбассу будет рассмотрен на заседании Трехсторонней контактной группы и, возможно, на встрече советников "нормандского формата".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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