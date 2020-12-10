Почему Лещенко молчит о ремонте элитного жилья: спецрепортаж "По следам члена наблюдательного совета"

Что так нервирует экс-нардепа в вопросах о квадратных метрах

На телеканале "Украина" выйдет новый специальный репортаж-расследование "По следам члена наблюдательного совета. И снова квартирный вопрос".

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Эта программа будет посвящена элитному жилью члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко.

В ходе журналистского расследования авторы передачи пытались выяснить: почему Лещенко молчит о ремонте своего элитного жилья в центре Киева и что его так нервирует в вопросах о квадратных метрах?

Смотрите в сенсационном специальном репортаже-расследовании "По следам члена наблюдательного совета. И снова квартирный вопрос" в 23:20 на телеканале "Украина".

Видео: Сегодня

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил в программе "Народ против с Натальей Влащенко" на телеканале "Украина 24", что назначение екснардепа и бывшего журналиста Сергея Лещенко членом наблюдательного совета "Укрзализныци" было коррупционным решением.

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