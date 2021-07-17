Под Николаевом упал вертолет: есть погибшие

Ми-2 упал и загорелся, из-за чего погибли пилот и его помощник

Под Николаевом упал Ми-2. Фото Меридиан-Авиа-Агро

В Николаевской области упал вертолет Ми-2, вследствие чего погибли двое человек.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Катастрофа произошла 17 июля ранним утром – в 6:08, вблизи села Зайве Николаевского района. Транспорт принадлежал компании Меридиан-Авиа-Агро, специализирующейся на обработке полей на вертолетах.

После падения вертолет загорелся – пилот и его помощник погибли. Уже в 6:35 спасатели потушили возгорание. В операции приняли участие 2 единицы техники ГСЧС и 8 человек личного состава.

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