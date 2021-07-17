Русский
$ 27,29
32,24
  1. Новини України

Під Миколаєвом впав вертоліт: є загиблі

17 липня 2021 8:15

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Мі-2 упав і загорівся, через що загинули пілот і його помічник

Під Миколаєвом впав Мі-2. Фото Меридіан-Авіа-Агро

Під Миколаєвом впав Мі-2. Фото Меридіан-Авіа-Агро

У Миколаївській області впав вертоліт Мі-2, внаслідок чого загинули двоє людина.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Катастрофа сталася 17 липня вранці – о 6:08, поблизу села Зайве Миколаївського району. Транспорт належав компанії Меридіан-Авіа-Агро, що спеціалізується на обробці полів на вертольотах.

Після падіння вертоліт загорівся – пілот і його помічник загинули. Вже о 6:35 рятувальники загасили загоряння. В операції взяли участь 2 одиниці техніки ДСНС і 8 людей особового складу.

В тренді
Статична виставка автомобілів ЗАЗ і Чемпіонат світу з багатоборства тілоохоронців – анонси СЬОГОДНІ на вихідні 17 і 18 липня
Що заплановано в Україні на вихідних, колаж: "Сьогодні"

Раніше в Грибівці Одеської області приватний вертоліт, сідаючи на узбережжі, ледь не покалічив відпочивальників і зруйнував кемпінгове містечко.

Реклама

Нагадаємо, 25 червня в Росії в Ленінградській області впав і повністю згорів транспортно-бойовий вертоліт Мі-8, що здійснював навчально-тренувальний політ. всі, хто знаходилися на борту загинули.

Всі подробиці в спецтемі Надзвичайна ситуація на території України

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату
Коли вже в Україні спаде спека: синоптик назвала дату "похолодання"Україна
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словами
Аваков відреагував на свою відставку лише двома словамиУкраїна
"Нова пошта" домоглася свого – гігантський штраф за посилку в 500 гривень скасувалиБізнес
Боротьба з
Боротьба з "тінню" в розпалі: до кого прийдуть із перевірками найближчим часомБізнес
Монастирський призначений новим головою МВС: що відомо про наступника Авакова
Монастирський призначений новим головою МВС: що відомо про наступника АваковаУкраїна
Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всім
Погода готує українцям сюрприз – йде різке похолодання, але пощастить не всімУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти