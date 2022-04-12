Под Одессой задержаны 10 российский кораблей, их национализируют

Корабли страны-агрессора после национализации будут работать в интересах ВСУ и экономики нашей страны

Российские судна были в Одесской области под чужим флагом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области задержаны 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые стояли в порту на профилактическом ремонте. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Эти корабли проводили логистические операции РФ в акватории Черного моря и Дуная. Их владельцы пытались незаконно вывести их из Украины, сменив флаг.

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Чтобы минимизировать обязательные платежи в госбюджет Украины, суда оценили в 160 млн грн, предварительно эта сумма занижена не менее чем в пять раз.

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Также сообщается, что работники ГБР передали задержанные российские суда на хранение в Администрацию морских портов Украины, и подали соответствующие материалы в Одесскую областную военную администрацию с инициативой их национализации.

Потери оккупантов

Боевые корабли Российской Федерации, которые действуют в бассейне Черного моря, начали закрашивать бортовые номера. Все для того, чтобы скрыть свои потери.

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Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области. ВСУ уничтожили десантный корабль врага "Орск" и резервуар на 3000 тонн топлива.

Кроме того, были повреждены еще несколько российских военных судов, и произошел пожар на большом десантном корабле "Саратов".

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла19 600 солдат и почти 2 000 боевых бронированных машин. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий.