Подростки насмерть сбили пенсионера во Львове – детали ДТП

За рулем был 14-летний парень, родители недавно подарили ему мотоцикл и он спокойно ездил по селу

14-летний парень за рулем сбил насмерть велосипедиста. Ужасная история произошла в селе Рясное-Русское под Львовом. Там двое подростков 14 и 17 лет уселись на мотоцикл и кружили по селу.

Вдруг – вылетели на встречную и снесли ехавшего по обочине пенсионера. Мужчина скончался на месте. Почему ребенок оказался за рулем? Выясняла Александра Стасишин.

Реклама

Что говорит полиция

В полиции рассказали, от полученных травм 63-летний местный житель, управлявший велосипедом погиб на месте.

"Управлял мотоциклом – младший. Транспорт приобрели его родители. Сейчас он – и его друг-пассажир в госпитале, в одной палате. Но говорить на камеру не хотят. Врач говорит – отделались незначительными травмами. Черепно-мозговая, ушибы и ссадины" , – сообщила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.

Подростки не хотят говорить об аварии

"Частично помнят, но хотят ли говорить то, что помнят – это вопрос психологии", – объяснил нейрохирург Игорь Гоменюк.

Корреспонденты "Сегодня" посетили и дом, где живет 14-летний водитель. Увидев камеры, отец быстро захлопнул дверь. Почему купил транспорт и позволил несовершеннолетнему ездить, выяснить не удалось.

Что известно о погибшем

Покойный 63-летний Иван жил рядом – на соседней улице. Зарабатывал тем, что разбирал телевизоры на детали. О смерти брата, сестра Мирослава узнала от соседей.

Реклама

"Да ты знаешь здесь такая авария была 11 ночи, масса людей, масса полиции. Я сама в шоке, я до сих пор не могу прийти в себя", – рассказала Мирослава.

Как столкнулись двухколесные – у местных пара версий.

"Здесь не положены те лежачие полицейские и у нас не работает фонарь. А еще говорят – очень часто в последнее время здесь управляют именно несовершеннолетние", – говорит Мария Балушка, жительница Рясне-Русского.

Так, в июле в этой же деревне, на соседней улице ребенок уже попадал в аварию. Тогда 11-летнего сына, тоже вечером, управлять посадил его отец. Машина съехала в кювет, мальчик погиб, а сидевший рядом папа выжил.

"Родители из новостроек купили детям квадроциклы. Сегодня тихо так случилось, а так то вечерами так гоняют, что это страшное. Не раз смотрю, ну такое дети еще, вообще может 10 лет, оно за рулем едет. Думаю, как то родители позволяют", – Юрий Мельник, житель Рясне-Русского.

Из-за аварии в полиции уже возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 8 лет тюрьмы. Местные будут просить чиновников наладить освещение на улицах села. Да еще, пристальнее контролировать, кто садится за руль.

Реклама

Раньше мы писали: