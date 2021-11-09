Підлітки насмерть збили пенсіонера під Львовом – деталі ДТП

За кермом був 14-річний хлопець, батьки недавно подарували йому мотоцикл і він спокіно їздив по селу

14-літний хлопець за кермом збив насмерть велосипедиста. Жахлива історія сталася в селі Рясне-Руське під Львовом. Там двоє підлітків 14 та 17 років усілися на мотоцикл і кружляли селом.

Аж раптом – вилетіли на зустрічну і знесли пенсіонера, що їхав узбіччям. Чоловік помер на місці. Чому дитина опинилася за кермом? З'ясовувала Олександра Стасишин.

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Що каже поліція

У поліції розповіли, від отриманих травм 63 річний місцевий мешканець, який керував велосипедом загинув на місці.

"Керував мотоциклом – молодший. Транспорт придбали його батьки. Наразі він – та його друг-пасажир у шпиталі, в одній палаті. Але говорити на камеру не хочуть. Лікар каже – відбулись незначними травмами. Черепно-мозкова, забої та садна", – повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Підлітки не хочуть говорити про аварію

"Частково пам'ятають, але чи хочуть говорити те, що пам'ятають – це питання психології", – пояснив нейрохірург Ігор Гоменюк.

Кореспонденти "Сьогодні" навідалися і до будинку, де живе 14-ти річний кермувальник. Побачивши камери, батько швидко зачинив двері. Чому купив транспорт і дозволив неповнолітньому їздити, з'ясувати не вдалося.

Що відомо про загиблого

Покійний 63-річний Іван, жив поряд – на сусідній вулиці. Заробляв тим, що розбирав телевізори на деталі. Про смерть брата, сестра Мирослава дізналася від сусідів.

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"Та ти знаєш тут така аварія була 11 ночі, маса людей, маса поліції. Я сама в шоці, я досі не можу оговтатися", – розповіла Мирослава.

Як зіткнулись двоколісні – у місцевих кілька версій.

"Тут не покладені ті лежачі поліцейські і в нас не працює ліхтар. А ще кажуть – дуже часто останнім часом тут кермують саме неповнолітні", – каже Марія Балушка, мешканка Рясне- Руського.

Так, у липні в цьому ж селі, на сусідній вулиці дитина вже потрапляла в аварію. Тоді 11-річного сина, теж увечері, кермувати посадив його батько. Машина з’їхала в кювет, хлопчик загинув, а тато, який сидів поруч, вижив.

"Батьки з новобудов покупляли дітям квадроцикли. Сьогодні тихо бо так сталося, а так то вечорами так ганяють, що то страшне. Не раз дивлюсь, ну таке діти ще, взагалі може 10 років, воно за рульом їде. Думаю, як то батьки дозволяють", – Юрій Мельник, мешканець Рясне-Руського.

Через аварію у поліції уже порушили кримінальну справу, винуватцю загрожує до 8 років тюрми. Місцеві ж проситимуть чиновників налагодити освітлення на вулицях села. Та ще, пильніше контролювати, хто сідає до керма.

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