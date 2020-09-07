Подрыв машины ВСУ под Горловкой: один из раненых бойцов скончался

Боец ВСУ скончался от полученных при подрыве ожогов

Спустя 40 дней относительного затишья на Донбассе украинские военные начали нести ощутимые потери. После того, как в воскресенье, 6 сентября, на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовик ВСУ, скончался один из раненных в нем бойцов.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

В штабе рассказали подробности ЧП – в районе населенного пункта Новгородское (в нескольких километрах к западу от оккупированной боевиками т.наз. "ДНР" Горловки) подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате подрыва двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести.

Проведенные реанимационные мероприятия не дали результата, и от полученных ожогов сегодня, 7 сентября, один из раненных воинов умер. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего военнослужащего, говорится в сообщении штаба ООС.

Напомним, что днем ранее вблизи с. Причепиловка Новоайдарского района на ВОП "Барс" (Бахмутская трасса) от пули снайпера погиб Тарас Кубийович, боец 14-й омбр ВСУ, житель села Ольховцы Городенковского района на Прикарпатье.

Также 6 сентября на Донбассе нашли мертвыми двоих бойцов ВСУ, которые пропали во время тушения лесного пожара.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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