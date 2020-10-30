Подставили Зеленского: Власенко о ситуации вокруг КСУ

Люди, которые готовили законопроект об отмене наказания за коррупцию, в очередной раз подставили президента Украины Владимира Зеленского.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил народный депутат партии "Батькивщина", член Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Сергей Власенко.

"Люди, которые готовили законопроект, в очередной раз подставили президента Украины Владимира Зеленского. Для того, чтобы его унизить, чтобы говорить о том, что наш президент не гарант Конституции, а занимается неизвестно чем", – сказал Власенко.

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