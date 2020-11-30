Погодные качели в Украине: будет ли снег на Рождество и Новый год?

На фоне того, что в конце ноября в Карпатах резко ударил мороз, а горы замело снегом, возникает резонный вопрос: будет ли снег в Украине, когда ему и положено быть – на Новый год и Рождество. Сайт "Сегодня" попытался разобраться в этом деле.

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Погодные сайты видят начало декабря теплым, но с ночными морозами до -3 градусов. В эти дни возможен дождь и небольшой мокрый снег.

Похолодание может начаться со второй недели месяца. К середине декабря установятся морозы до -5-6 градусов днем и -10-12 градусов ночью. После 15-16 декабря будет понемногу снежить каждый день, а 20-22-го числа на Украину могут обрушиться настоящие снегопады. Мороз тоже покрепчает до -12-15 градусов ночью и до -6-8 градусов днем.

В южных областях температурного минуса не должно быть до 18-20 декабря. Но осадки там будут более неприятными, чем в остальных регионах: пройдут дожди с мокрым снегом, сопровождаемые морозами и гололедом.

После 25 декабря осадки прекратятся, постепенно начнет теплеть. Ближе к концу месяца снова ожидается усиление морозов, а 30 декабря – даже обещают снегопад. А значит, есть надежда встретить Новый год "по-зимнему".

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Напомним, в последние годы погода изрядно удивила украинцев. Например, в декабре 2019-го было зафиксировано семь температурных рекордов.

Больше о погоде в декабре 2020-го читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Зима придет под Новый год: какой будет погода в декабре".

Прогноз погоды на всю зиму от синоптика Владимира Деркача смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

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