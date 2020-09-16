Похолодание и дожди: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Несмотря на осадки, в некоторых регионах страны будет тепло

В Украине в ближайшие дни, 17 и 18 сентября, часть регионов накроют дожди. Местами ожидается даже штормовой ветер.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталия Диденко. По ее словам, в четверг в страну придет атмосферный фронт.

"Дождь, местами с грозой, ожидается 17 сентября в северных областях, западной части, в Винницкой, местами в Черкасской и Полтавской областях. На юге, востоке Украины, в Днепре и Кропивницкому с районами – без существенных осадков", – сообщила Диденко.

Кроме того, по ее словам, на западе и севере Украины ожидается северо-западный ветер. Температура воздуха будет высокой, днем ​​ожидаются до 25-30 градусов тепла. Но в западных областях, в тылу фронта, уже начнется похолодание – там температура установится на уровне 20-23 градусов.

А вот с пятницы в стране станет ощутимо холоднее.

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"Это похолодание распространится и усилится 18-19 сентября. Ожидается в большинстве областей в течение пятницы-субботы снижение температуры воздуха до +12 +17 градусов. На юге и юго-востоке 18-го сентября еще побудут +20 +24 градуса", – отметила синоптик.

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Диденко добавила, что заморозки 18 сентября наиболее вероятные в западных областях, а в ночь на 19 сентября в большинстве областей Украины, кроме южной части.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине осенью.

А тем временем в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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Как погода в Украине может навредить здоровью – смотрите в видеосюжете:

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