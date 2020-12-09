Поклонская предложила Маску переехать в Крым: как на это отреагировали у Путина

Незаконно избранная "депутатом" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталия Поклонская предложила одному из богатейших людей планеты Илону Маску переехать на оккупированный полуостров. В Кремле ничего не знают о такой инициативе и не уверены, что основатель Tesla и SpaceX поможет решить проблему с водой.

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Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

С чего вдруг Поклонская озвучила такое предложение

На днях Илон Маск заявлял о намерении переехать жить из Калифорнии в Техас (что он и сделал), чем воспользовалась Поклонская. Она предложила ему перебраться на украинский полуостров и искать воду там, а не на Марсе.

"Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать в Крым … Практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию. Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи", – написала она в Facebook.

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Как отреагировали в Кремле

Дмитрий Песков заявил, что не знаком с это инициативой-предложением Поклонской. Он признал, что Крым действительно испытывает серьезные проблемы с питьевой водой. При этом в Кремле на знают, чем мог бы помочь в этом вопроса Маск.

"Разработан план по первоочередным мерам по борьбе с этим дефицитом, но требуется время. Что касается Илона Маска – я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды", – сказал спикер Кремля.

Как сообщали новости "Сегодня", у Маска срывается миссия на Марс из-за провала тест-полет корабля SpaceX. У космического корабля Starship SN8 не запустились двигатели.

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