Покупал вино. Зеленского заметили в столичном супермаркете – фото

Большинство покупателей не узнали президента в маске. Фото: Константин Левошко
В воскресенье, 1 августа президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на Бессарабке, что в центре Киева.
Об этом в Facebook написал житель Киева Константин Левошко.
На фото видно, что президент в маске стоит с покупками на кассе. Автор снимка написал в комментариях, что Зеленский пришел за продуктами с сыном, сопровождала их охрана президента.
В комментариях он уточнил, что среди покупок заметил три бутылки вина.