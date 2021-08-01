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Покупал вино. Зеленского заметили в столичном супермаркете – фото

1 августа 2021 18:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство покупателей не узнали президента в маске. Фото: Константин Левошко

Большинство покупателей не узнали президента в маске. Фото: Константин Левошко

В воскресенье, 1 августа президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на Бессарабке, что в центре Киева.

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Об этом в Facebook написал житель Киева Константин Левошко.

На фото видно, что президент в маске стоит с покупками на кассе. Автор снимка написал в комментариях, что Зеленский пришел за продуктами с сыном, сопровождала их охрана президента.

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Очевидец написал об охране Зеленского. Скриншот из соцсети

В комментариях он уточнил, что среди покупок заметил три бутылки вина.

В Сети пишут, что президент пришел за вином. Скриншот из соцсети

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