Покупал вино. Зеленского заметили в столичном супермаркете – фото

Большинство покупателей не узнали президента в маске. Фото: Константин Левошко

В воскресенье, 1 августа президента Украины Владимира Зеленского заметили в супермаркете Le Silpo на Бессарабке, что в центре Киева.

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Об этом в Facebook написал житель Киева Константин Левошко.

На фото видно, что президент в маске стоит с покупками на кассе. Автор снимка написал в комментариях, что Зеленский пришел за продуктами с сыном, сопровождала их охрана президента.

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Очевидец написал об охране Зеленского. Скриншот из соцсети

В комментариях он уточнил, что среди покупок заметил три бутылки вина.