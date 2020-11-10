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Политолог Вадим Карасев: "Мэром Одессы вновь станет Труханов"

10 ноября, 10:37

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Политолог подчеркнул, что Геннадий Труханов дал понять, что Одесса чужих не примет

Известный украинский политолог Вадим Карасев на своей странице в Facebook рассказал, почему мэром Одессы снова станет Геннадий Труханов, пишет Odessit.ua.

Геннадий Труханов

Геннадий Труханов / Фото: пресс-служба

"Вернее, не станет, а продолжит им быть. Потому что Одесса – сложная. И привычные внутригородские матрицы на нее никак не накладываются. Слишком много точек пересечения интересов. Слишком тонкий лед, по которому ходишь, пытаясь сохранить гражданский порядок и здоровую атмосферу в городе, который вроде как и "ватный", а вроде и ориентированный на европейские ценности, носителями которых традиционно является проукраинская общественность", - отметил он.

В своем посте политолог подчеркнул, что Геннадий Труханов этот баланс не только сохранил, но и четко дал понять, что Одесса чужих не примет: "Ни с одной стороны, ни с другой. Потому что хозяин-хозяйственник здесь – он. И она не примет. Увидите это 15 ноября, когда будет второй тур выборов мэра. Пожалуй, самый предсказуемый из всех возможных".

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Одесса второй тур Вадим Карасев Геннадий Труханов
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