Польский суд продлил арест экс-главы "Укравтодора": Новый год встретит за решеткой

Окружной суд Варшавы продлил арест экс-главы "Укравтодора" и бывшего министра транспорта Польши Славомира Новака, подозреваемого в коррупции. Бывший чиновник должен будет провести следующие три месяца под стражей.

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Об этом сообщает польское радио RMF24.

Адвокат Новака – Антони Кания-Сенявский – рассказал, что суд удовлетворил ходатайство прокурора о продлении срока предварительного заключения его клиента. Однако защита обжалует это решение, поскольку экс-глава "Укравтодора" не признает предъявленные ему обвинения.

Экс-главу Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") в 2016-2019 годах Славомира Новака задержали в связи с обвинениями в коррупции вместе с двумя другими мужчинами – предпринимателем из Гданьска, которого также арестовали, и экс-главой подразделения спецназа GROM, который вышел на свободу после внесения залога.

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Следователи из Украины считают, что во время работы в "Укравтодоре" Новак брал взятки за заказы на строительство дорог. В коррупционных схемах участвовали двое других мужчин. Поскольку дело касается лиц, связанных с Польшей, к расследованию присоединились польские правоохранительные органы.

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Напомним, 22 июля Окружной суд Варшавы принял решение об аресте Новака на три месяца. Ему светит до 12 лет тюрьмы, если будет в суде доказана вина.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Экс-глава "Укравтодора" сбился с пути: кто такой Новак и каковы последствия его задержания".

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