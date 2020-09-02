Помочь Лизе услышать одноклассников

Услышать первый школьный звонок на полную громкость. Такую возможность благодаря Фонду Рината Ахметова обрела шестилетняя Елизавета Пидкуйко из Черкасской области. Из-за осложнения после болезни девочка плохо слышала. Даже общаться с мамой могла только благодаря специальным аппаратам.

"Проблемы со слухом появились после того, как в три годика Лиза несколько раз тяжело переболела ангиной. Слухопротезирование нужно было провести как можно скорее. Тем более что сейчас Лиза закончила первый класс музыкальной школы и 1 сентября идет в обычную школу", – рассказала мама девочки Людмила.

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Первые аппараты родители смогли приобрести самостоятельно, но с возрастом понадобились более современные. На помощь пришел Фонд – в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" ребенок получил высокочувствительные аппараты.

"Спасибо большое Фонду Рината Ахметова. Мы очень благодарны", – говорит Людмила.

Как получить помощь по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"

С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:

- многодетные или неполные семьи;

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- детские дома семейного типа (ДДСТ);

- дети-сироты и дети под опекой;

- семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;

- семьи, состоящие из двух и более инвалидов.

Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.

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