Помочь Лизе услышать одноклассников

Услышать первый школьный звонок на полную громкость. Такую возможность благодаря Фонду Рината Ахметова обрела шестилетняя Елизавета Пидкуйко из Черкасской области. Из-за осложнения после болезни девочка плохо слышала. Даже общаться с мамой могла только благодаря специальным аппаратам.
"Проблемы со слухом появились после того, как в три годика Лиза несколько раз тяжело переболела ангиной. Слухопротезирование нужно было провести как можно скорее. Тем более что сейчас Лиза закончила первый класс музыкальной школы и 1 сентября идет в обычную школу", – рассказала мама девочки Людмила.
Первые аппараты родители смогли приобрести самостоятельно, но с возрастом понадобились более современные. На помощь пришел Фонд – в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" ребенок получил высокочувствительные аппараты.
"Спасибо большое Фонду Рината Ахметова. Мы очень благодарны", – говорит Людмила.
Как получить помощь по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу"
С 1 января 2020 года помощь в слухопротезировании по проекту "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" могут получить мальчики и девочки, живущие по всей Украине. Претендовать на участие в проекте могут малыши с болезнями слуха возрастом до 7 лет. Обратиться за помощью в слухопротезировании могут семьи, которые относятся к следующим категориям:
- многодетные или неполные семьи;
- детские дома семейного типа (ДДСТ);
- дети-сироты и дети под опекой;
- семьи, в которых воспитывается более одного тяжелобольного ребенка;
- семьи, состоящие из двух и более инвалидов.
Подробнее о действующих проектах Фонда можно узнать, позвонив по телефону горячей линии 0800 509 001.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк