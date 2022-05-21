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Помощь мариупольцам: какую поддержку они могут получить в Запорожье

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 мая, 17:31
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Фонд Рината Ахметова систематически помогает украинцам пережить страхи войны и адаптироваться к новой жизни
Мариупольцы регулярно получают помощь от Фонда
Мариупольцы регулярно получают помощь от Фонда / Фото: Getty Images, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова регулярно передает в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" продуктовые наборы для переселенцев – это уже 18,9 тысяч наборов с продуктами питания. Центр стал одним из главных хабов гуманитарной помощи и психологической поддержки для эвакуированных мариупольцев.

Люди, пережившие страшные события в Мариуполе, получают в "Зеленом центре" помощь квалифицированных психологов Фонда Рината Ахметова. Специалисты по работе с травмой войны помогают мариупольцам преодолеть шоковое состояние и адаптироваться к новым условиям жизни. Один из способов сделать это – выплеснуть боль, рассказывая свои истории о пережитом.

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С разрешения мариупольцев эти истории передают в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова — крупнейшего в мире архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. На портале Музея открыт раздел "Мариуполь: истории Непокоренных", в котором собраны рассказы мирных жителей города о жизни во время войны.

Вы также можете поделиться с миром своей историей: это можно сделать как на портале, так и на бесплатной горячей линии 0(800) 509 001.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

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