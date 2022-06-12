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Посол Британии съела в Киеве Бориса Джонсона

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12 июня, 11:10
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Мелинда Симмонс нашла в одном из киевских кафе десерт, который посвятили премьер-министру Великобритании
Мелинда Симмонс попробовала нашумевший десерт
Мелинда Симмонс попробовала нашумевший десерт / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Британии Мелинда Симмонс посетила в Киеве кафе, в котором пекут эксклюзивные круассаны, созданные на основе английского яблочного пирога. Новый десерт кулинары посвятили британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Симмонс рассказала, что она попробовала новинку заведения и своим впечатлением поделилась в микроболе Twitter, опубликовав фото с десертом.

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"Я съела круассан Бориса Джонсона", – написала она.

Круассан называется "Борис Джонсонюк". Он покрыт кремом, напоминающим хаотическую прическу британского политика.

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В комментариях одна твиттерша сообщила, что в Хмельницком появился лимонад под названием "Джонсонюк".

Прическа Бориса Джонсона

Британский политик неоднократно заверял, что его прическа естественна, а также, что ее "невозможно имитировать, поскольку она является продуктом случайных и конкурирующих сил природы".

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