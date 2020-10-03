Пожары в Луганской области: что сейчас происходит в зоне бедствия

Четверо человек считаются пропавшими без вести

По состоянию на утро 3 октября площадь пожаров в Луганской области превысила 20 тыс. гектаров. Обнаружены тела семи человек.

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Об этом сообщает прес-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что на сегодняшний день ориентировочная площадь, пройденная огнем на всех восьми очагах, составляет более 20 тыс. гектаров.

Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.

"В ходе ликвидации лесных пожаров обнаружены тела семи человек, кроме этого, травмированы 18 человек. Считаются пропавшими без вести четыре человека", – говорится в сообщении.

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Всего к тушению привлекли почти 2300 человека и 216 единиц техники, в том числе из Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областей.

По состоянию на 9:00 часть очага (Вороново – Боброво) локализовано в районе населенных пунктов Боброво, Боровское и Осколоновка на площади 4 тыс. гектаров.

Напомним, для того, чтобы потушить огонь вдоль линии разграничения в Луганской области, задействовали пожарный поезд.

Появилось видео, на котором отчетливо видно, как боевики поджигают сухую траву и провоцируют пожар в Луганской области.

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