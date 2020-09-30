Практически все регионы Украины накроют осенние дожди

Прохладнее всего будет на западе страны

В Украине сегодня, 30 сентября, практически во всех регионах пройдут дожди. Осадков не будет только в Луганске, но и солнца ждать тоже не стоит.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, на западе страны будет холоднее всего. Там температура воздуха установится на уровне 12-16 градусов с отметкой плюс. Ветер юго-восточный, местами порывы до 12 м/с.

Достаточно прохладно сегодня будет и в центре Украины. Столбики термометров покажут 14-16 градусов выше ноля.

Теплее всего будет в северных и южных областях Украины. Синоптики прогнозируют 17-22 градусов с отметкой плюс. А в Одессе, Николаеве и Херсоне дожди будут еще и с грозами.

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Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске прошел сильный ливень. На перекрестках и под мостами образовались озера, а спасатели были вынуждены вылавливать плавающие автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. В результате удара стихии населенный пункт Великая Александровка понес серьезный ущерб.

Также напомним, в Житомире улицы превратились в реки. Местные жители жалуются на плохую работу ливневой канализации. Подробности в видеосюжете:

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