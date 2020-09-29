Праздновали день рождения: в драке под Днепром ножом ранили ребенка

Во время застолья между гостями возник конфликт

В Днепропетровской области в Каменском во время празднования дня рождения ребенка ранили ножом.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Дома мать девочки со знакомыми мужчинами праздновала 12-летие дочери. Во время застолья между гостями возник словесный конфликт, который перерос в драку. Ребенок получил три ножевых ранения.

Девочку экстренно госпитализировали в больницу, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили 21-летнего ранее судимого местного жителя. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Недавно в Одессе четырехлетний мальчик выпал из окна на десятом этаже. От полученных травм ребенок скончался в машине скорой помощи.

Также новости "Сегодня" писали, что ночной пожар в Кривом Роге унес жизнь ребенка.

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