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Превысил норму алкоголя в 30 раз: в Харькове пьяный лихач удивил копов

12 октября, 22:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Любитель быстрой езды протаранил пивной ларек

В Харькове "в дрова" пьяный мужчина на внедорожнике Mercedes-Benz протаранил точку по продаже пива.

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Об этом сообщает городской Telegram-канал ХС | Харьков.

Инцидент произошел в районе Харьковского тракторного завода. Прибывшие на место происшествия копы задули лихача, и "драгер" показал, что в его крови содержание алкоголя превышало предельно допустимую норму в 30 раз, т.е. 6 промилле.

Полученная цифра смутила стражей правопорядка, поэтому они решили проверить водителя во второй раз, однако тот отказался от предложения и изъявил желание сразу ехать в одно из подразделений МВД на улице Шевченко.

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Напомним, в Шевченковском районе Харькова произошло лобовое столкновение "Москвича" и ВАЗ-2109. В результате аварии погибла женщина, и еще трое получили ранения.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что в поселке Песочин Харьковской области легковушка сбила молодую женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка госпитализировали.

Внимание! Видео не для слабонервных, 18+!

Видео: Telegram-канал/Харьков 1654

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хтз пиво лихач пьяное вождение ДТП в Харькове

Источник: Сегодня

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