Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ПриватБанк прекратит работу сервисов, эвакуация из горячих точек и другие важные события 10 июля

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 июля, 06:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Онлайн-сервис "Приват 24" не будет работать в ночь на 10 июля, а "Укрзализныця" продолжает эвакуировать население из зон боевых действий
"Приват24" не будет работать, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"
"Приват24" не будет работать, а "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных поездов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы. А "Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов.

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 10 июля из Покровска в Донецкой области во Львов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Реклама

Как отмечается, поезд 234/233 отправится в 16:30 по маршруту Покровск – Днепр – Львов.

В Приват24 предупредили о регламентных работах

Большинство сервисов в Приват24 временно не будут работать ночью 10 июля. Банк будет проводить регламентные работы.

"10 июля с 00:00 до 05:00 мы будем проводить регламентные работы в Приват24. Большинство сервисов будут временно недоступны. Извиняемся за неудобства", – пишет пресс-служба.

Зеленский уволил послов в Германии, Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии

Президент Владимир Зеленский отправил в отставку послов Украины в Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

Реклама

Соответствующие указы №479/2022 – №483/2022 опубликованы на сайте главы государства.

Так, Президент освободил Андрея Мельника от должности посла Украины в Федеративной Республике Германия, Любовь Непоп – в Венгрии, Вячеслава Яцюка – в Норвегии, Евгения Перебийниса – в Чехии, Игоря Полиху – в Индии и по совместительству в Республике Шри-Ланка, Народной Республике Бангладеш.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 9 июля
1
Личный состав 37200
Личный состав
2
Танки 1638
Танки
3
ББМ 3815
ББМ
4
Артиллерия 832
Артиллерия
5
Средства ПВО 108
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 674
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2687
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
История героя-полярника
Герої не вмирають!

Меткий ракетчик… Дмитрий Васильев – подполковник-артиллерист, командир дивизиона 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара». С первых дней российского вторжения участвовал в боях. Его дивизион стал одним из самых эффективных ракетных подразделений ВСУ во время войны. Попал под вражеский обстрел в Запорожской области, умер от полученных ранений. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21297

Bitcoin Cash (BCH)

109.04

Binance Coin (BNB)

236.19

Ethereum (ETH)

1191.08

Litecoin (LTC)

53.69

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять