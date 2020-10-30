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Проблема в неадекватном позиционировании НАЗК – судья КСУ

30 октября, 22:45

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Судья Конституционного Суда Украины Игорь Слиденко, который подал в отставку из-за давления ОП, рассказал, что в декларировании ничего неконституционного нет.

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Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Проблема в неадекватном позиционировании НАЗК в системе, которая осуществляет антикоррупционную политику. НАЗК была определена как орган исполнительной власти. До 2019 года НАЗК выполнял наблюдательную функцию, а после – контролирующую функцию. Если бы НАЗК осуществлял только мониторинг, проблем бы не было. А прямой контроль исполнительной власти над судебной – невозможен", – заявил Слиденко.

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Также он отрицает слова министра юстиции Дениса Малюськи, что у судей КСУ были личные мотивы для принятия решений. По словам министра, судьи начали злоупотреблять властью, так как они взяли на себя полномочия Верховной Рады.

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