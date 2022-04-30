Просроченные СOVID-сертификаты будут оставаться в "Дії", но есть нюанс

В приложении появилось новое обновление

Люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, смогут доказать, что прошли вакцинацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Теперь СOVID-сертификаты, у которых закончился срок действия, будут оставаться в "Дії", но будут недействительными. Ранее они исчезали из приложения.

Об этом сообщила в Telegram Минцифра.

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Обновление в "Дії"

Как отметили в министерстве, обновление создано для того, чтобы вся история вакцинации COVID-19 осталась в смартфоне.

"Теперь люди, которые эвакуировались в более безопасные регионы страны или за границу, могут доказать, что прошли вакцинацию, или сделать бустерную дозу, если еще не делали", – говорится в сообщении.

Напомним, внутренние переселенцы в Украине смогут продолжить свой статус ВПЛ еще на шесть месяцев онлайн.

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