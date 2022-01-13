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Проверяют все ТЦ! Массовые "минирования" начались еще в трех городах

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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13 января, 12:02
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Сейчас правоохранители тщательно обследуют здания и территории поблизости
В Украине продолжается волна "минирований"
В Украине продолжается волна "минирований" / Фото: Коллаж: Сегодня

В полицию Николаева, Херсона и Житомира поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все торговые центры.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.

ТРЦ в Херсоне

"В полицию Херсонской области поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона. Правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", – пишет пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

Все обстоятельства устанавливаются.

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ТРЦ в Николаеве

В полицию Николаева тоже поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все ТРЦ.

На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.

ТРЦ в Житомире

Полицейские проверяют информацию о заминировании житомирских ТРЦ.

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Об этом пишет Telegram-канал "Новости Житомира".

Электронное сообщение о заминировании поступило 13 января около 10:15.

Правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей ТРЦ.

Что известно о волнах "минирований"

Только за вчерашний день,12 января, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена.

Все сообщения оказались ложными.

Также в столице "заминировали" аэропорты и несколько торговых центров. Полиция пытается установить личность "минера".

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