Проверяют все ТЦ! Массовые "минирования" начались еще в трех городах

В полицию Николаева, Херсона и Житомира поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все торговые центры.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
Полицейские проводят эвакуацию посетителей и работников ТРЦ.
Далее по теме
ТРЦ в Херсоне
"В полицию Херсонской области поступило анонимное сообщение о том, что заминированы торговые центры Херсона. Правоохранители тщательно обследуют здания и прилегающие к ним территории на предмет обнаружения взрывоопасных веществ или предметов", – пишет пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.
Все обстоятельства устанавливаются.
ТРЦ в Николаеве
В полицию Николаева тоже поступило анонимное сообщение о том, что заминированы все ТРЦ.
На месте происшествия работают профильные службы, в том числе взрывотехники и кинологи. Продолжается проверка.
ТРЦ в Житомире
Полицейские проверяют информацию о заминировании житомирских ТРЦ.
Об этом пишет Telegram-канал "Новости Житомира".
Электронное сообщение о заминировании поступило 13 января около 10:15.
Правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей ТРЦ.
Что известно о волнах "минирований"
Только за вчерашний день,12 января, в разных городах Украины в полицию поступило немало заявлений от анонимов о минировании. К примеру, в Черкассах, Львове и Днепре сообщили о взрывчатке во всех школах городов, а в Киеве по той же причине закрыли четыре станции метрополитена.
Все сообщения оказались ложными.
Также в столице "заминировали" аэропорты и несколько торговых центров. Полиция пытается установить личность "минера".
Ранее мы писали:
- Массовое "минирование". В Черкассах ищут бомбы во всех ТРЦ.
- В Хмельницком "заминировали" школу.