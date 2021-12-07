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Пули оторвали трахею: в Украине спасают воина, раненого на Донбассе

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 15:30
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Военного направили в госпиталь в Харьков, где его пытались спасти медики, а сейчас мужчину перевели в Киев
В Украине спасают воина. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине спасают воина. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Павлополем Донецкой области ранили младшего сержанта Мирослава Мирного. В него попало три пули, которые поразили кишечник и оторвали трахею.

Об этом сообщила волонтер Ольга Мицак на своей странице в Facebook.

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Подробности

22 ноября недалеко от Павлополя Донецкой области в результате обстрела из ВКК и стрелкового оружия Мирослав Мирный получил тяжелые ранения.

Его пронзили три пули, поразившие кишечник, вследствие этого оторвалась трахея. Военного направили в госпиталь в Харьков, где его пытались спасти медики, а сейчас мужчину перевели в Киев.

Состояние раненого военного

Ранение воина оказалось очень тяжелым. На сегодняшний день врачи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь мужчины.

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Рядом с воином находится его жена, которая надеется, что медикам удастся спасти мужчину.

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Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

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