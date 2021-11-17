Пустят ли в продуктовые магазины невакцинированных? Мы узнали у главного санврача Украины

Сейчас 17 регионов находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области

В Украине пока пускают в магазины без вакцинации. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на данный момент не рассматривается введение национального локдауна. Кроме того, власти не планируют ограничивать вход в продуктовые магазины непривитым гражданам.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

Реклама

Возможен ли национальный локдаун?

"Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области", – рассказал главный санитарный врач Украины.

Пустят ли в продуктовые магазины без прививки?

По словам Кузина, продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений.

"Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне", – подчеркнул он.

Красная зона в Украине может расшириться. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

Реклама

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

В Украине "желтых" может стать больше

Луганскую и Херсонскую области могут перевести в желтую зону адаптивного карантина, если сохранится положительная динамика.